Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Esiti, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu, Jahovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Gökhan Töre, Nkoudou, Larin

Goller: Dk. 10 Vida (Beşiktaş), Dk. 24 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 42 Halil Akbunar (Göztepe)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.

30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.