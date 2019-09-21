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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Alper Çetin, Gökhan Memişoğlu, Mehmet YıldırımAltay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 63 Leandrinho), Putsila (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Yıldırım

Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 63 Leandrinho), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Kappel, Tavares, Paixao

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 57 Cem Ekinci), Uğur Utlu, Kone (Dk. 85 Abdulkadir Kuzey)

Kırmızı kart: Dk. 78 Uğur Utlu (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kappel, Dk. 67 Abdülkerim Bardakcı (Altay), Dk. 61 Kone, Dk. 90+5 Sertaç Çam (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki Altay-Keçiörengücü maçı, 0-0 sona erdi.

Keçiörengücü'nde ilk sarı kartını 72. dakikada gören Uğur Utlu, 78. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Abdülkerim Bardakcı, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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