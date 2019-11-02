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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak CansızHatayspor: Akın Alkan, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 86 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız

Hatayspor: Akın Alkan, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 86 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bokila), Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk. 68 Yılmaz Özeren), Kappel, Tavares (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Paixao, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu

Goller: Dk. 43 Alican Özfesli, Dk. 62 Mirkan Aydın, Dk. 64 Furkan Şeker (Hatayspor), Dk. 56 Deniz Vural, Dk. 83 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 72 Putsila (Altay)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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