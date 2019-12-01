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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner MaraşGiresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Bekir Yılmaz, Tanase (Dk. 17 Del Valle), Rusescu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner Maraş

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Bekir Yılmaz, Tanase (Dk. 17 Del Valle), Rusescu (Dk. 78 Mehmet Taş)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Dk. 77 Aosman), Traore, Vedat Bora (Dk. 46 Gladkyy), Kosecki (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 19 Rusescu (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Landel, Dk. 76 Del Valle, Dk. 85 Uğur Akdemir (Giresunspor), Dk. 54 Gladkyy (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Akdemir, Oğuz Terzi, Giresun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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