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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan ÇalışırOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 85 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Adamu Alhassan, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 81 Deniz Vural), Paixao

Kırmızı kart: Dk. 78 Hüsamettin Yener (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+1 Mertan Caner Öztürk, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 83 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasındaki Osmanlıspor-Altay karşılaşması 0-0 bitti.

Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan , Çetinkaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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