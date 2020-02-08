Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Volkan Şen (Dk. 84 Berk Yıldız), Okan Alkan, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Volkan Şen (Dk. 84 Berk Yıldız), Okan Alkan, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 90+1 Kosecki), Rassoul

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Eren Keleş (Dk. 57 Ahmet Dereli), Mehmet Sedef, Bagayoko (Dk. 72 Mustafa Sami Can Keskin), Diop, Furkan Özçal (Dk. 57 Eze), Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Savaş Polat, Roni

Goller: Dk. 3 Dibba, Dk. 39 ve 55 Aosman, DK. 90+4 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 73 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Traore, Dk. 45 Dibba, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 50 Bagayoko, Dk. 57 İrfan Can Eğribayat, Dk. 69 Hakan Çinemre (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, derbi maçta Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mehmet Akyüz, Berk Yıldız, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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