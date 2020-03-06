Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat AltanEkol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan) (Dk. 70 Ali Özgün), Mehmet Boztepe, Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan) (Dk. 70 Ali Özgün), Mehmet Boztepe, Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Dk. 83 Olatunbosun)

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel, Tavares (Dk. 83 Tatos), Yılmaz Özeren, Turgut Doğan Şahin (Dk. 89 Yaser Hacımustafaoğlu), Putsila, Paixao

Goller: Dk. 9 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 37 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tayfun Aydoğan, Dk. 34 Hüseyin Çolak, Dk. 51 Ercan Coşkun, Dk. 53 Taşkın Çalış, Dk. 58 Rıdvan Koçak, Dk. 90+3 Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 25 Özgür Özkaya, Dk. 34 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 58 Erhan Kartal, Dk. 90+1 Putsila (Altay)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin Çolak, Taşkın Çalış, Ercan Coşkun, Rıdvan Koçak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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