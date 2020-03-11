Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan BarcınAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan Barcın

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk. 61 Kosecki), Volkan Şen, Traore, Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 64 Burhan Eşer), Onur Ayık (Dk. 90+1 Aykut Çeviker), Rotman, Cikalleshi (Dk. 90+1 Muhammet Reis)

Goller: Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 54 Onur Ayık, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 49 Volkan Şen, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Arslan Kuru, Dk. 67 Bjarnason, Dk. 80 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 66 Kosecki (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Hakan Ceylan, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:43:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]