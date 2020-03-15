Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin AltayOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan Yılmaz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)

Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90+2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Gökhan Memişoğlu, İbrahim Esen, Çetinkaya, Çankaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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