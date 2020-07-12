Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişkenİstanbulspor: Halil Yitmez, Rıdvan Şimşek, Mehmet Yeşil, Wellington, Alperen Mehmet Çaylak (Dk 90+1 Ali Aytemur), Onur Ergün, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk (Dk. 86 Cajic), Kağan Bağış (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

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Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Halil Yitmez, Rıdvan Şimşek, Mehmet Yeşil, Wellington, Alperen Mehmet Çaylak (Dk 90+1 Ali Aytemur), Onur Ergün, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk (Dk. 86 Cajic), Kağan Bağış (Dk. 64 Muhammed Enes Durmuş), Berkay Görmez, Diouf (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Dk. 62 Tamer Aşık), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 88 Okan Deniz), Erdem Çetinkaya, Blagojevic, Doğukan Efe (Dk. 74 Barış Zeren), Beykan Şimşek (Dk. 73 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk

Gol: Dk. 90 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 73 Tamer Aşık, Dk. 89 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 45+1 Issah, Dk. 80 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

TFF 1. Lig 33. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

Ali Saygın Ögel, Özgür Yankaya, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:53 Kaynak: AA

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00:07
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23:53
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23:19
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22:30
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