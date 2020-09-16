Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle: 18 Eylül Cuma: 19.00 Eskişehirspor- Adanaspor: Çağdaş Altay 19 Eylül Cumartesi: 14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan 14.00 Tuzlaspor- Balıkesirspor: Murat Erdoğan 19.00 Altınordu- Bursaspor: Mert Güzenge 20 Eylül Pazar: 14.00 Ankara Keçiörengücü- Ankaraspor: Burak Pakkan 16.30 İstanbulspor-Altay: Alper Çetin 19.00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın 19.00 Adana Demirspor- Beypiliç Boluspor: Emre Malok 21 Eylül Pazartesi: 19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

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