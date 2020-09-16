TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma:
19.00 Eskişehirspor- Adanaspor: Çağdaş Altay
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
14.00 Tuzlaspor- Balıkesirspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu- Bursaspor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü- Ankaraspor: Burak Pakkan
16.30 İstanbulspor-Altay: Alper Çetin
19.00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor- Beypiliç Boluspor: Emre Malok
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:09 - Kaynak: AA
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