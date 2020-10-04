Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı), Kethevoama (Dk. 66 Bilalli), Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin), Ezeh
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış), Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu), Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)
Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor), Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor'u 2-1 yendi.
Menemensporlu Taşkın Çalış'ın 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen kurtararak takımına galibiyeti getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:57 - Kaynak: AA
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