Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Çil (Dk. 69 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Burak İnce (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 63 Ufuk Budak), Enis Destan (Dk. 90+3 Yiğithan Güveli)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Okan Derici), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Ahmet Canbaz (Dk. 57 Camara), Akabueze (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Mayi (Dk. 78 Gomis)

Gol: Dk. 90 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kartlar: Dk. 66 Gökhan Süzen, Dk. 90+6 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet İlhan Özek, Dk. 77 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 75 Alim Öztürk, Dk. 82 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1. Lig 24. haftanın açılış maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 51. dakikada, ikinci sarı kartını 66. dakikada gören Gökhan Süzen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci kez sarı kartla cezalandırıldığı pozisyonda sakatlanan Gökhan Süzen, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında oyun durmadan üst üste iki faul yapan ve ikisi için de sarı kartla cezalandırılan Honore Gomis, kırmızı kart gördü.