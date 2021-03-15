Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Altan, Ali Tuna

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu (Dk. 50 Yusuf Can Esendemir), Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Emre Nefiz), Furkan Çil (Dk. 64 Burak İnce), Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Ahmet Dereli), Enis Destan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Hamroun (Dk. 66 Nadir Çiftçi), Djedje (Dk. 59 Gökhan Karadeniz), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin (Dk. 78 Burak Çalık), Gökhan Alsan, Coureur (Dk. 78 Yalçın Kılınç)

Kırmızı kartlar: Dk. 24 Gökhan Alsan, Dk. 73 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Öztekin, Dk. 82 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'de 26. haftanın son karşılaşmasında Altınordu ile Yılport Samsunspor 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında ilk sarı kartını gören Yılport Samsunsporlu futbolcu Gökhan Alsan, 24. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekipte 66. dakikada oyuna dahil olan Nadir Çiftçi de 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü.