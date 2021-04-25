Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Hakan Karabalcık, Murat Altan
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Tayfun Aydoğan (Dk. 86 Bekir Can Sönmez), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 77 Emre Batuhan Adıgüzel), Adamu (Dk. 90+2 Berkay Samancı), Ba, Mohamed (Dk. 86 Tidjani), Akanbi (Dk. 90+2 Yusuf Talum)
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Emir Yıldız, Mevlüt Çelik, Buğra Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu, Furgan Polat (Dk. 33 Furkan Balaban), Cihangir Çağlıyan, Berkay Tanır, Tolga Yakut, Onur Arı (Dk. 77 Talha Erdoğan)
Goller: Dk. 26 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 36 Akanbi (Menemenspor), Dk. 86 Berkay Tanır (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Adamu, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Rıdvan Koçak (Menemenspor), Dk. 70 Mevlüt Çelik (Menemenspor)
TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Menemenspor, Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova, TFF 1. Lig'de ilk kez maç yönetti.
Kaynak: AA
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