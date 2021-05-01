TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2

01.05.2021 17:57
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Metehan Mimaroğlu, sol taraftan ceza sahasına kadar girip kale önündeki Emre Nefiz'e pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Nefiz, pozisyondan yararlanamadı.

15. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortaya yerde kafayla vuran Hüsamettin Yener'in şutu yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Emre Nefiz'in kullandığı kornerde, topa penaltı noktası üzerinde kafayla vuran Kahraman Demirtaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada kornerden gelen ortaya kafayla vuran Thuram'ın şutu az farkla auta gitti.

29. dakikada Alan'ın pasında defansın arkasında topla buluşan Matej Pucko, kaleci Erhan'ı da çalımlayarak topu ağlara yolladı. 1-1

36. dakika ceza sahası içinde Ahmet İlhan Özek ile duvar pası yapan Hüsamettin Yener, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

60. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, uygun durumda olan Sinan Osmanoğlu topa dokunamayarak mutlak golü kaçırdı.

69. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasına kafayla vuran Hüsamettin Yener'in şutu az farkla auta gitti.

70. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası içinden verdiği pasla topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

72. dakikada Emre Nefiz'in kornerden yaptığı ortaya kafayla vuran Hüsamettin Yener, topu ağlara gönderdi. 3-1

83. dakikada Kahraman Demirtaş'ın ceza sahası içinde Özgür Can Özcan'a yaptığı müdahaleyi hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özgür Can Özcan topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Arslan x (Sinan Osmanoğlu dk. 42 xx), Rahmi Salih Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xxx, Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek xx (Burak İnce dk. 75 x), Furkan Çil xx, Emre Nefiz xx (Yusuf Can Esendemir dk. 80 x), Recep Aydın xx, Hüsamettin Yener xxx

Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Furkan Metin, Yiğithan Güveli, Muzaffer Kocaer, Emre Çeltik, Emirhan Emir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Tuzlaspor: Philipp Angeler x, Samuel Yohou xx (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Ferhat Öztorun x, Gökcan Kaya xx, Arif Morkaya xx, Matej Pucko xx, Rajko Rotman xx, Samet Asatekin x (Muhammed Sarıkaya dk. 85 ?), Alan x (Prince Segbefia dk. 72 x), Ahmet Yazar x (Yasin Güreler dk. 82 ?), Thuram x (Özgür Can Özcan dk. 71 xx)

Yedekler: Metin Erol, Berk Can Sevgi

Teknik Direktör: Alpaslan Uysal

Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 22), Hüsamettin Yener (dk. 36 ve 72) (Altınordu), Matej Pucko (dk. 29), Özgür Can Özcan (dk. 84 pen.) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Arslan, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Rajko Rotman, Prince Segbefia (Tuzlaspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2

Yusuf Yalçın Arslan, Bülent Birincioğlu, Sinan Osmanoğlu, Salih Kaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor
Rachid Ghezzal ısınırken orucunu açtı Rachid Ghezzal ısınırken orucunu açtı         
20:49
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:29
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama         
18:53
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada         
18:39
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi         
17:58
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı         
14:26
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 21:05:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement