TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2

Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 22), Hüsamettin Yener (dk. 36 ve 72) (Altınordu), Matej Pucko (dk. 29), Özgür Can Özcan (dk. 84 pen.) (Tuzlaspor)

83. dakikada Kahraman Demirtaş'ın ceza sahası içinde Özgür Can Özcan'a yaptığı müdahaleyi hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada Emre Nefiz'in kornerden yaptığı ortaya kafayla vuran Hüsamettin Yener, topu ağlara gönderdi. 3-1

60. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, uygun durumda olan Sinan Osmanoğlu topa dokunamayarak mutlak golü kaçırdı.

36. dakika ceza sahası içinde Ahmet İlhan Özek ile duvar pası yapan Hüsamettin Yener, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

29. dakikada Alan'ın pasında defansın arkasında topla buluşan Matej Pucko, kaleci Erhan'ı da çalımlayarak topu ağlara yolladı. 1-1

15. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortaya yerde kafayla vuran Hüsamettin Yener'in şutu yan ağlarda kaldı.

5. dakikada Metehan Mimaroğlu, sol taraftan ceza sahasına kadar girip kale önündeki Emre Nefiz 'e pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Nefiz, pozisyondan yararlanamadı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu , sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

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