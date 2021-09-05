TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası, yapılan 15 maçla tamamlandı.
Ligde 3 grupta oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Elazığspor- Bergama Belediyespor: 1-2
Nevşehir Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-2
Formül Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Sancaktepe-Osmaniyespor: 0-1
Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1
2. Grup:
68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 1-1
Düzcespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor: 2-2
Kızılcabölükspor- Bayrampaşa: 1-1
3. Grup:
Gümüşhanespor-Ceyhanspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-4
İçel İdmanyurdu- Ağrı 1970: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Fethiyespor: 3-1
Edirnespor-Belediye Derincespor: 0-0
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor