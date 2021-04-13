Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off

Antalya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off karşılaşmasının ikinci maçında Şili ile Kamerun 0-0 berabere kaldı.

Kamerun ve Şili kadın futbol takımları, Manavgat ilçesinde karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Katalin Kulcsar yönetti.

Her iki takımın da karşılıklı atakları değerlendiremediği maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Aynı statta 10 Nisan'da oynanan ilk maçta Kamerun'u 2-1 mağlup eden Şili, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Şili Milli Takımı futbolcuları ve teknik heyeti, sahada uzun süre sevinç yaşadı.