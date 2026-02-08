Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Pintor, Umut Bozok
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
Gol: Dk. 14 Selke (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.
RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
