Futbol: Trendyol Süper Lig

08.02.2026 15:32
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarıikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Pintor, Umut BozokRAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Pintor, Umut Bozok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Gol: Dk. 14 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.

RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Abdullah Uğur, Mehmet Salih, Emre Akbaba, Başakşehir, Umut Meraş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Futbol: Trendyol Süper Lig
