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Futbol: UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası

42 dakika önce

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda maçlar yarın başlayacak.

Futbol: UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası, System.String[]

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda maçlar yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 22-26 Eylül tarihlerinde Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nın açılış töreni, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın katılımı ile yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA yetkilileri ve turnuvada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Servet Yardımcı, TFF olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, "Katılımcı tüm ülkeler kendilerini diğer kaliteli rakiplere karşı test etme fırsatı bulacak. Aynı zamanda bu turnuva ile dünyanın farklı coğrafi noktalarından gelen gençler bir araya gelecek. Yeni kültürlerle tanışacaklar ve bu yıldız adayları birbirlerinden öğrendikleri ile gelecekteki kariyerleri için önemli tecrübeler edinecekler." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar adına konuşan Angola 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Pedro Valdemar Soares Goncalves ise mart ayında Antalya'da çok iyi ağırlandıklarını vurgulayarak, "Riva'da bulunmaktan ve buradaki mükemmel tesislerde Dünya Kupası'na hazırlanmaktan dolayı çok mutluyuz. " değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin yıldızları sahaya çıkacak

Gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve toplam 8 ülkenin katılımıyla yapılacak turnuvada maçlar yarın başlayacak.

Türkiye, 1. Grup'ta Nijerya, Senegal ve Guatemala ile karşı karşıya gelecek. 2. Grup'ta da İskoçya, Angola, Kamerun ve Paraguay mücadele edecek. Organizasyon grup maçlarıyla tamamlanacak.

17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'nde yer alacak Kamerun, Senegal, Nijerya, Angola ve Paraguay gibi ülkelerin genç yetenekleri Riva'da boy gösterecek.

Turnuvada yarınki maçların programı şöyle:

11.30 Nijerya-Türkiye

12.00 Angola-İskoçya

16.00 Senegal-Guatemala

16.30 Kamerun-Paraguay

Futbol, Angola, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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