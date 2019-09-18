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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Stat: Jan BreydelstadionHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90+3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao

Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90+4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Fernando Muslera, Galatasaray, Club Brugge, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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