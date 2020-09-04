Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: İtalya-Bosna Hersek: 1-1

Hollanda-Polonya: 1-0

B Ligi

1. Grup: Romanya- Kuzey İrlanda: 1-1

Norveç- Avusturya: 1-2

2. Grup: İskoçya- İsrail: 1-1

Slovakya-Çekya: 1-3

C Ligi

4. Grup: Litvanya- Kazakistan: 0-2

Belarus- Arnavutluk: 0-2

Hollanda, Polonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada
"Maske tak" diye yolcuyu uyaran şoför, yumruklu saldırıya uğradı         
17:03
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu         
16:30
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu         
16:00
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Fatih Terim'den Marcao için transfer kararı: Peşin 20 milyon euro teklif gelirse satılsın Fatih Terim'den Marcao için transfer kararı: Peşin 20 milyon euro teklif gelirse satılsın         
11:24
Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı         
10:24
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor         
09:51
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı         
09:28
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 06:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei