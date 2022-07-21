Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak? - Son Dakika
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Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak?

21.07.2022 19:00
Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak?

Futbol yayın hakları belli oldu. Maçlar nerede yayınlanacak sorusunun cevabı ile yurt içi ve yurt dışı tüm yayınları bir araya getirdik.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig için 28 Şubat'ta yapılan yayın ihalesini kazanan beIN Sports'un ilgili sözleşmeyi imzalamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Saran ve TRT'nin adı geçiyordu. Fakat artık son nokta koyuldu ve futbol yayın hakları belli oldu. Peki maçlar nerede yayınlanacak?

Futbol yayın hakları S Sport, beIN Sports ve Exxen'in elinde!

Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın ön eleme etapları ise başladı. Ayrıca birçok kişi aynı zamanda yurt dışındaki futbolcuları, takımları ve ligleri de sevdiği için Türkiye dışını da takip ediyor.

Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak?

Biz de S Sport, beIN Sports ve Exxen'in elinde tuttuğu futbol yayın hakları hangi ligleri kapsıyor bir araya getirdi. Bu sayede maçlar nerede yayınlanacak sorusuna tek seferde cevap veriyoruz. İşte açıklanan tüm liste…

Futbol maçlarının adresi değişiyor: Süper Lig yer alacak mı?

Maçlar nerede yayınlanacak?

beIN Sports: Süper lig, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1'de tüm maçların yayın hakları.

S Sport: LaLiga ve Serie A'da tüm maçların yayın hakları.

Exxen: UEFA ve Şampiyonlar Ligi, ön elemeler dahil tüm maçların yayın hakları.

Buna ek olarak, TFF geçtiğimiz dönemde beIN Sports ile paket 4 anlaşması yaptığını duyurmuştu. Bu paketin kapsamı ise şu şekilde:

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, beIN, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak? - Son Dakika

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