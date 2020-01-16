Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Akdeniz Üniversitesi Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih MazlumAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Cengiz Demir (Dk. 46 Diego), Charles (Dk. 46 Amilton), Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Akdeniz Üniversitesi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Cengiz Demir (Dk. 46 Diego), Charles (Dk. 46 Amilton), Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu (Dk. 85 Mikali Başar)


Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Titi, Borges, Schwechlen, Yalçın Kayan, Andre Castro, Mossoro (Dk. 85 Berkan Emir), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 62 Jerome), Deniz Kadah


Goller: Dk.1 Andre Castro, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 74 Murat Paluli (Göztepe) Dk. 10 ve 83 Harun Alpsoy, Dk. 18 Yekta Kurtuluş, Dk. 67 Diego (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Titi (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Amilton, Dk. 90+4 Fredy (Antalyaspor) Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 82 Eren Bilen (yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Yalçın Kayan, 90+6 Berkan Emir (Göztepe)


Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.


1. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mossoro topu geriye çıkardı. Gelişine meşin yuvarlağa sert vuran Andre Castro, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Chico'nun Göztepe defansının arkasına attığı topa hareketlenen Yekta Kurtuluş, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

44. dakikada Göztepe karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sol kanattan Mossoro'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Antalyasporlu Cengiz Demir göğsüyle meşin yuvarlağı kalecisi Ferhat Kaplan'a vermek istedi. Kısa düşen pasta topu önünde bulan Deniz Kadah, sert vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

67. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan ağlara gitti: 3-2.

74. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

81. dakikada Göztepe karşılaşmada 10 kişi kaldı. Ani gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan ilerleyen Amilton, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan Titi'ye önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla görüntüleri izleyen Bayarslan, Titi'nin sarı kartını iptal ederek, oyuncuya kırmızı kart çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor karşılaşmada 4. golünü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Diego'nun kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Harun Alpsoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-3.

Karşılaşma Antalyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Volkan Bayarslan, Yekta Kurtuluş, Ferhat Kaplan, Cengiz Demir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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