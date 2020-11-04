Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Semih Kurt, Fatih Pazı, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Giresunspor: Onurcan Piri, İshak Doğan (Dk. 90 Fatih Yılmaz), Mehmet Taş, Tavares, Milinkovic (Dk. 69 Serginho), Yasin Ozan, Erol Can Akdağ (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Kerem Kalafat), Madinda (Dk. 90 Alperen Aydın)
Tekirdağspor: Cihan Bal, Şamil Ünal, Mehmet Çağlar Çavdar (Dk. 46 Fatih Çakır), Ali Arashan Altuntaş (Dk. 46 Uğur Erdoğan), Ceyhun Kalıntaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Samet Göker, Ramazan Üzer (Dk. 82 Hüseyin Ertabak), Bülent Kancıoğlu, Semih Küçük (Dk. 69 Enes Şimşek), Yusuf Turhan (Dk. 22 Hüseyin Süre)
Goller: Dk. 13 Milinkovic, Dk. 16 Muhammed Himmet Ertürk (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Milinkovic, Dk. 79 Sergen Piçinciol (Giresunspor), Dk. 41 Semih Küçük, Dk. 59 Hüseyin Cankut Atasoy (Tekirdağspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, konuk ettiği Misli.com 3. Lig takımlarından Tekirdağspor'u 2-0 yendi.
Bu sonuçla Giresunspor, kupada 4. tura yükseldi.
- Kaynak: AA
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