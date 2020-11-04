Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Semih Kurt, Fatih Pazı, Oğuzhan Yiğit KarpuzGiresunspor: Onurcan Piri, İshak Doğan (Dk. 90 Fatih Yılmaz), Mehmet Taş, Tavares, Milinkovic (Dk. 69 Serginho), Yasin Ozan, Erol Can Akdağ (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Hayrullah Bilazer (Dk.

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