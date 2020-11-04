STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan PazarcıklıHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Attamah, Oğuzhan Çapar, Muğdat Çelik, Emre Demir (Dk. 61 Okan Acar), Behich (Dk. 75 Barış Emirhan), İlhan Parlak (Dk. 75 Talha Sarıaslan), İlhan Depe (Dk. 86 Mehmet Eray), Adem Doğan, Ackah, Alibec (Dk. 61 Ahmet Zekeriya) YOMRASPOR: Onur Bilgin - Mehmetcan Köse, Abdulkadir Öksüz, Erhan Şengül (Dk. 46 Uğur Kurt), Orhan Gülle (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Doğukan Öksüz (Dk. 46 Şenol Özyurt), Fatih Kıran (Dk. 81 Halil Emre), Samet Aydın, Ahmet Baha, Mert Miraç (Dk. 81 Ömer Aydın), Ogün Özçiçek GOLLER: Dk. 27 Ackah, Dk. 31 - Dk. 37 Emre Demir, Dk. 45+2 Oğuzhan Çapar, Dk. 54 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor) - Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Yomraspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor maçı 5-0'lık sonuçla kazandı ve bir üst tura yükseldi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor: 5-0 - Son Dakika Spor