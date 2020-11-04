Hes Kablo Kayserispor - Yomraspor: 5-0

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı

SARI KARTLAR: Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor) - Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Yomraspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor maçı 5-0'lık sonuçla kazandı ve bir üst tura yükseldi.