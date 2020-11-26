Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.11.2020 15:59
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak CansızBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Hamroun, Petrus Boumal, Emrah Başsan (Dk.120 Serdar Yıldırım), Leo (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Hamroun, Petrus Boumal, Emrah Başsan (Dk.120 Serdar Yıldırım), Leo (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Sadiku (Dk. 101 Özgür Sert), Teikeu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Hüseyin Güngör, Mustafa Kayabaşı (Dk. 81 Ahmet Sivri-Dk. 89 Kamil İçer), Süleyman Güneş, Hakan Turan, Ayberk Altan (Dk. 61 Hasan Küçcük), Ahmet Devret, Okan Eken (Dk. 61 Serdar Eylik), Rahmi Can Karadaş, Turan Yılmaz, Kerem Hakan Vapurluoğlu

Goller: Dk. 22 ve Dk. 105 (Penaltılardan) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 44 Süleyman Güneş, Dk. 80 Serdar Eylik (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 31 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 71 Ahmet Devret, Dk. 96 Turan Yılmaz, Dk. 105 Kerem Hakan Vapurluoğlu (Ankara Demirspor)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u uzatmalarda 3-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde yerde kalması nedeniyle hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ankara Demirspor'un hızlı gelişen atağında Turan Yılmaz'ın arka direğe yaptığı ortada topa dokunan Süleyman Güneş, meşin yuvarlağı filelere göndererek, skoru eşitledi: 1-1.

47. dakikada Hamroun'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın vuruşundan, top önce kaleci Bahadır Han Güngördü'ye ardından direğe çarparak kornere çıktı.

80. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Serdar Eylik'in iki rakibinden sıyrılıp önünü boşaltarak yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 1-2.

89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Teikeu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

105. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hamroun'un havalandırdığı topa Oltan Karakullukçu vurmak isterken Kamil İçer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hamroun kalecinin müdahalesine rağmen gol atmayı başardı ve takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde dün hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Erzurumspor Kulübü, Bülent Birincioğlu, Emrah Başsan, Oltan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi         
17:08
Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi         
16:44
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı         
16:13
İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı         
15:50
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor         
15:29
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 17:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei