Futbolda 2020 FIFA En İyiler Ödülleri içi adaylar belli oldu - Son Dakika

Futbolda 2020 FIFA En İyiler Ödülleri içi adaylar belli oldu

25.11.2020 13:57
Futbolda 2020 FIFA En İyiler Ödülleri içi adaylar belli oldu, System.String[]

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lionel Messi (Barcelona)

Muhammed Salah (Liverpool)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Sadio Mane (Liverpool)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Thiago Alcantara (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Marc Andre ter Stegen (Barcelona)

En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hansi Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Julen Lopetegui (Sevilla)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Delphine Cascarino (Olympique Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji So-yun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Saki Kumagai (Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Wendie Renard (Olympique Lyonn)

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Manchester City)

En iyi kadın teknik direktör

Lluis Cortes (Barcelona)

Rita Guarino (Juventus)

Emma Hayes (Chelsea)

Stephan Lerch (Wolfsburg)

Hege Riise (LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü adayları

2020 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar ise şöyle:

Shirley Cruz (Costa Rica-Panama/ Kadınlar CONCACAF Elemeleri)

Giorgian de Arrascaeta (Ceara-Flamengo/ Brezilya Serie A)

Jordan Flores (Shamrock Rovers-Dundalk/ İrlanda Premier Lig)

Andre-Pierre Gignac (Tigres-Pumas/ Meksika Liga MX)

Sophie Ingle (Arsenal-Chelsea/ İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Zlatko Junuzovic (Rapid Wien- Red Bull Salzburg/ Bundesliga)

Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-Cape Town/ Güney Afrika Süper Ligi)

Son Heung-min (Tottenham Hotspur-Burnley/ İngiltere Premier Lig)

Leonel Quinonez (Universidad Catolica-CSD Macara/ Ekvator Serie A)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca/ İspanya La Liga)

Caroline Weir (Manchester City-Manchester United/ İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Paris Saint Germain, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolda 2020 FIFA En İyiler Ödülleri içi adaylar belli oldu - Son Dakika Spor


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