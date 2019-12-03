Son Dakika › Güncel › Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi - Son Dakika
Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
6 saat önce
Maçtan detaylar İzleyicilerden detaylar Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildiBİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:33 Kaynak: AA
Maçtan detaylar
İzleyicilerden detaylar
Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
BİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.
DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi