Son Dakika Haberleri: Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
Son Dakika Güncel Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi - Son Dakika

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

6 saat önce

Maçtan detaylar İzleyicilerden detaylar Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildiBİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

Maçtan detaylar

İzleyicilerden detaylar

Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

BİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:33 Kaynak: AA
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