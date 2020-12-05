G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor - Son Dakika

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor

05.12.2020 14:28

TFF 1.Lig'de bu sezon attığı gollerle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Bursasporlu Ali Akman, son 4 maçta rakip ağları havalandırmayı başaramadı.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, suskun bir döneme girdi.

Bu sezon TFF 1. Lig'in ilk 8 haftada attığı 7 golle adından söz ettiren ve Galatasaray ile Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer almaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu, gole hasret etti.

SON 4 MAÇTA 4 PUAN

Ali Akman ligde oynanan son 4 karşılaşma olan Ankaraspor, Adanaspor, Altay ve Ümraniyespor maçlarında rakip ağları havalandırmayı başaramadı. Bursaspor, genç futbolcunun gol atamadığı maçlarda aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayabildi. Adanaspor'u mağlup edip Ankaraspor ile berabere kalan yeşil beyazlılar, Altay ve Ümraniyespor'a karşı puan alamadı.

Genç oyuncu buna rağmen gol krallığında iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, 7 gol, 2 asistle de takım içinde skora en çok katkı veren futbolcu olmaya devam etti.

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor - Son Dakika Spor


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