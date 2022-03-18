Gabon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı kutlandı - Son Dakika

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon'daki Maarif Okulu ile beraber Çanakkale Zaferinin 107'nci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü için bir anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, bazı Türk kurumlarının temsilcileri ve Maarif okulu öğrencileri katıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı etkinlik kapsamında, okulun korosu İstiklal Marşı'nı, Gabon Milli Marşı'nı ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Büyükelçi Kaygısız, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 ve İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihlerinin, Türk insanı için tüm önemini koruduğunu, Çanakkale Zaferi'nin bir tek ülkemiz için değil, dünyadaki birçok toplum için bir diriliş sembolü olarak anıldığını, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı şehitlerini dost ve kardeş Gabon'da anmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.