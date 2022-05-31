Galata'da dehşet anları kamerada: Oraklı genç tinerle kendini yaktı - Son Dakika
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Galata'da dehşet anları kamerada: Oraklı genç tinerle kendini yaktı

31.05.2022 20:40
Galata'da dehşet anları kamerada: Oraklı genç tinerle kendini yaktı

Galata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı.

Galata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı. Gencin alev topuna döndüğü o dehşet anları kameralara yansırken, vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alev topuna dönen gence söndürme tüpüyle müdahale

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Galata Kulesi, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Galata'da dehşet anları kamerada: Oraklı genç tinerle kendini yaktı - Son Dakika


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