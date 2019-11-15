Son Dakika Haberleri: Galata Kulesi 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle maviye büründü
Son Dakika Güncel Galata Kulesi 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle maviye büründü

Galata Kulesi 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle maviye büründü

6 saat önce

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonunun Dünya Diyabet Günü olarak belirlediği 14-15 Kasım tarihlerinde diyabet hastalığına dikkat çekmek için maviye büründü.

Galata Kulesi 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle maviye büründü, System.String[]

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonunun Dünya Diyabet Günü olarak belirlediği 14-15 Kasım tarihlerinde diyabet hastalığına dikkat çekmek için maviye büründü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Türk Diyabet Cemiyetinin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'nin 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Diyabet rahatsızlığının simgesi olan mavi halkanın da birleşmeyi temsil ettiği ifade edildi.


Diyabet rahatsızlığı, insülin hormonu eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik bir hastalık olarak biliniyor. Bu kapsamda yapılacak etkinlikler çerçevesinde Galata Kulesi 2 gece boyunca mavi renkte kalacak. - İSTANBUL

İstanbul, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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