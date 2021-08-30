Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi düzenlendi.

Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun." mesajı yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığının vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."