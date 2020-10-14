Galata Kulesi'ni bir haftada 15 binden fazla kişi ziyaret etti - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada restorasyon sonrası kapılarını yeniden açan Galata Kulesi'ni bir haftada 15 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı tarihi Kule'yi bir haftada toplam 15 bin 685 kişi ziyaret etti. Cenevizlilerden Osmanlı'ya tarihin derin izlerini günümüze yansıtan dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan açılışın ertesi günü bin 687 ziyaretçiyi ağırladı. Müzekart ile ziyaret edilebilen Galata Kulesi'ne ikinci gün bin 749 kişi geldi. Galata Kulesi'nde üçüncü gün rakamı bin 819 oldu. Ziyaretçi sayılarını hafta sonunda ikiye katlayan Galata Kulesi'nden Cumartesi günü 3 bin 225, Pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul'u izledi. Bu haftaya ise 2 bin 96 ziyaretçi ile başlayan Kule'yi dün de bin 951 kişi gezdi. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen Galata Kulesi'nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.