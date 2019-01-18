Galatasaray, Ankaragücü Maçına Hazır
40 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü
'nü konuk edecek Galatasaray
, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında gruplara ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Öte yandan tedavisi devam eden Emre Akbaba
, fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak karşılaşma için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:40 Kaynak: DHA
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