Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ankaragücü Maçına Hazır

Galatasaray, Ankaragücü Maçına Hazır

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ankaragücü Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında gruplara ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan tedavisi devam eden Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:40 Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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