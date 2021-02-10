Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

10.02.2021 20:49
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yeden kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama ve Gedson Fernandes yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbiye ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev veremedi.

Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda mücadele eden Marcelo Saracchi sakatlığı, Arda Turan da cezası nedeniyle Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmadı. Derbide sakatlanarak çıkan Martin Linnes ise karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Emre Taşdemir ilk 11'de yer buldu.

Yedlin, ilk kez 11'de

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, takımda ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Ara transfer sezonunun son gününde kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 4 gün önceki Fenerbahçe derbisinde giydi. Derbiye yedek başlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de mücadele etti.

Gedson Fernandes kulübede

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere'deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.

Oğulcan Çağlayan 5 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan, 5 resmi maçın ardından kadroya girdi.

Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 resmi maçın ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kadroya alındı.

Konuk takımda 4 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Jose Marafona, Tayfur Bingöl, Steven Caulker, Fatih Aksoy, François Moubandje, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson da Luz Pereira, Babacar Khouma 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Georgios Tzavellas, Damian Kadzior yer aldı.

Son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Juanfran ve Tzavellas, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Fatih Aksoy, Babacar, Umut Güneş ve Tayfur Bingöl sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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