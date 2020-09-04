Galatasaray, Babel ve Belhanda'dan indirim istedi! Tolgay Arslan transferi...

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da henüz resmi teklif gelmeyen Ryan Babel ve Younes Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri artardı. Ayrıca sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile bir görüşme gerçekleştirmediği bilgisini verdi.

İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamaları;

Orta sahaya iki takviye planlayan Galatasaray'da orta saha çalışmaları önümüzdeki hafta hız kazanacak. Galatasaray aynı zamanda mevcut futbolcuların maliyetini indirmek adına yoğun görüşmeler sürdürüyor.

'Belhanda ve Babel'den indirim talebi'

Babel ve Belhanda resmi teklif almadı. Bunun üzerine Galatasaray, maaşlarını düşürme adına iki oyunucuyla masaya oturdu. Belhanda'dan 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya, Babel'in ise 2.5 milyon euroluk maaşını 1.75 milyon euroya indirmesi talep edildi.

Tolgay Arslan iddiaları doğru mu?

Galatasaray'da Tolgay Arslan iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'den ayrılan oyuncunun Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Fakar sarı kırmızılı yönetim, 'Tolgay Arslan ile bir görüşmemiz olmadı' yanıtını verdi.