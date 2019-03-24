Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi Günü Saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor...
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IHAAW155304-SPO/24-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.
IHAAW155304-SPO/24-03-2019
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. 24.03.2019 15: 53: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:59 Kaynak: İHA
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