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Galatasaray, Belçika'ya gitti

23 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maç için Belçika'ya gitti.

Galatasaray, Belçika'ya gitti, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maç için Belçika'ya gitti.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, Belçika'nın Oostende şehrine hareket etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Belçika'ya eşiyle giden teknik direktör Fatih Terim'e ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, Belçika'ya götürülmezken, kafilede şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Teknik direktör Fatih Terim, yarınki karşılaşma öncesi bugün TSİ 19.00'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka için son antrenmanını da TSİ 19.30'da yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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