Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Galatasaray MCT Technic- Beşiktaş GAİN maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak derbinin başlangıç saatinin güvenlik tedbirleri nedeniyle saat 15.30'dan 13.00'e alındığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Beşiktaş Maç Saati Değişti - Son Dakika
