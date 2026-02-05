Galatasaray, Can Armando Güner'i Transfer Etti

Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL