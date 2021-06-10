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Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı - Son Dakika

Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı

10.06.2021 14:45

Sarı-Kırmızılı kulüp başkanlık seçimi heyecanı yaşarken Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesi ve geleceğinin belirsizliği birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Burak Elmas dışındaki diğer adayların Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan, Terim'le devam etme konusunda çekinceli olduğu öğrenildi. Şardan'ın Okan Buruk ve Ömer Erdoğan'la temasa geçtiği belirtildi. Terim'le kesin olarak devam etmek isteyen tek aday Burak Elmas olarak gözüküyor.

Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği seçimlere bağlı. Deneyimli teknik adam ile yola devam etmeyi düşünen tek isim şimdilik Burak Elmas. Yiğit Şardan dışında diğer adaylar hocaya kapıyı kapatmadı ancak Terim'le devam etme konusunda çok da gönüllü değiller. Yiğit Şardan'ın, Okan Buruk ve Ömer Erdoğan'la da bir görüşme yaptığı aktarıldı.

"ONUN PAÇALARINDAN İNİN"

Yiğit Şardan, "Fatih Terim'in desteklediği mi başkan olacak? Onun paçalarından inin" açıklamasıyla mesajını vermişti. Şardan'ın yönetimindeki Mustafa Cengiz'in ekibi, Terim'le yola devam etmek istemiyor.

BURAK ELMAS KESİN DEVAM EDECEK

Burak Elmas, Fatih Terim ile kesin olarak yola devam edecek. Terim, Elmas'ın seçim vaatlerinden biri. Ancak diğer adaylar için bu durum kesin değil.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK OLABİLİR"

Eşref Hamamcıoğlu da Terim'in üst akıl olarak, sportif yöneticilik görevinde Terim'in devam etmesini daha doğru buluyor. O da, "Terim'i seçim malzemesi yapmayın, o bizim efsanemiz" açıklaması yapmıştı.

ÖZTÜRK VE ÖZDEMİR ZAYIF İHTİMAL

Seçimlerde Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan kuvvetli adaylar olarak gözüküyor. Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in şansının daha az olduğu kulislerde konuşuluyor. Yiğit Şardan gibi Metin Öztürk'ün de Okan Buruk ve Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan ismi üstünde durduğu aktarıldı.

Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı

Yiğit Şardan, Burak Elmas, Fatih Terim, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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