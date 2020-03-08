Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı:

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalar yaptı.



İşte Henry Onyekuru'nun açıklamaları;



Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu bile faul olmadığını söylerken hakemin penaltı kararı vermesi çok garibime gitti. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan.



DERBİ ZOR GEÇECEKTİR



Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz.



