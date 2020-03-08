Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı: "Rakip faul yoktu dedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı: 'Rakip faul yoktu dedi' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı: "Rakip faul yoktu dedi"

6 saat önce

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı:

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Henry Onyekuru'nun açıklamaları;


Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu bile faul olmadığını söylerken hakemin penaltı kararı vermesi çok garibime gitti. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan.


DERBİ ZOR GEÇECEKTİR


Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz.


Henry Onyekuru, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:10 
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