Galatasaray Daikin, THY'yi 3-1 Yendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Lukasik, Carutasu, Ayçin Akyol, Bongaerts)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Alondra, Merve Nezir, Orthmann)
Setler: 23-25, 25-22, 25-13, 25-15
Süre: 109 dakika (29, 33, 23, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
