Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme... - Son Dakika

Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme...

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığıyla Galatasaray'ın 33 yıl önce Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek 14 yıllık hasrete son verip şampiyon olduğu maçın görüntüleri paylaşıldı.

Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığıyla Galatasaray'ın 33 yıl önce Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek 14 yıllık hasrete son verip şampiyon olduğu maçın görüntüleri paylaşıldı.


Teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıkları sonrası Beşiktaş TFF'ye 1986/87 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'Dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için başvuruda bulunmuştu. İki kulüp, karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı.


Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb ?? pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o


— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020

Eskişehirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:10 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme... - Son Dakika Spor
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