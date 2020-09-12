Galatasaray'dan 3 gollü başlangıç - Son Dakika

Galatasaray'dan 3 gollü başlangıç

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'dan 3 gollü başlangıç, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.

Türk Telekom Stadı'nda kırmızı-siyahlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılar, maça hızlı bir başlangıç yaptı.

Müsabakanın 8. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Falcao'nun 40. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı ve devre arasına bu skorla önde girdi.

İkinci yarının başında daha istekli görünen taraf Gaziantep temsilcisi oldu. Kırmızı-siyahlı takım, karşılaşmanın 53. dakikasında Andre'nin golüyle farkı 2'ye indirdi.

Kalan bölümünde iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı

Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasında da galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Müsabakanın 5. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından şutunda, top Kubilay Aktaş'tan döndü. Pozisyonda hakem Bahattin Şimşek devam kararı verdi.

Yaklaşık 2 dakika sonra oyunun durduğu anda Şimşek, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Kubilay'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

Falcao kaldığı yerden devam ediyor

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sezona golle başladı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 16 lig maçında forma giyebilen ve performansı tartışılan Falcao, sezonun ilk müsabakasında 2 gol birden attı.

Maçın 8. dakikasında penaltıdan Gaziantep FK ağlarını havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Sofiane Feghouli'nin pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geride kalan sezonda forma giydiği son maç olan Gaziantep FK müsabakasında da gol atan tecrübeli futbolcu, bıraktığı yerden devam etti.

Emre Kılınç'tan gollü başlangıç

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Emre, müsabakanın 28. dakikasında Falcao'nun pasında şık bir gole imza attı.

Emre Kılınç, müsabakanın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aynı anda 3 oyuncu değişikliğine birden gitti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakanın 66. dakikasında Luyindama, Arda Turan ve Feghouli'yi oyundan aldı. Terim, bu futbolcuların yerine Ryan Donk, Ryan Babel ve Ömer Bayram'ı sahaya sürdü.

Babel ile Diagne yeniden Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Ryan Babel ile Mbaye Diagne, yeniden sarı-kırmızılı formayı terletti.

Geçen sezonun ikinci yarısını ülkesi Hollanda'nın Ajax takımında geçiren Babel, 66. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan sezonda Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Diagne ise 87. dakikada Falcao'nun yerine oyuna girdi.

Diagne, oyuna girdikten 5 dakika sonra gole çok yaklaşmasına rağmen fileleri havalandıramadı. Senegalli oyuncusunun 90+2. dakikadaki şutunda top direkten döndü.

Gaziantep FK, açılış maçında yine kazanamadı

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de yaptığı 2. sezon açılış maçından da puan çıkaramadı.

Ligde ikinci sezonuna başlayan kırmızı-siyahlı takım, iki ilk hafta müsabakasında da mağlup oldu.

Bu sezon Galatasaray'a 3-1 yenilen Gaziantep FK, geçen sezon ise ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetmişti.

Andre, ilk maçında fileleri havalandırdı

Gaziantep FK'nin yeni transferi Andre, ilk resmi maçında golle buluştu.

Kırmızı-siyahlı takımın Brezilya'nın Gremio takımından kadrosuna kattığı 29 yaşındaki santrfor, müsabakanın 53. dakikasında şık bir gole imza attı.

Günay'dan iyi performans

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, 3 gol yemesine rağmen iyi bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın 34 ve 35. dakikalarında arka arkaya 3 gol pozisyonunda Feghouli (2) ve Luyindama'nın vuruşlarında gole izin vermeyen Günay, 63. dakikada Falcao, 88. dakikada ise Belhanda'nın vuruşlarında topun ağlara gitmesini önledi.

Emre Kılınç, Galatasaray, Gaziantep, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 3 gollü başlangıç - Son Dakika Spor

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