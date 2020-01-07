Galatasaray'dan Mert Çetin'e transfer teklifi: Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mert Çetin'e transfer teklifi: Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Mert Çetin'e transfer teklifi: Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Stoper mevkiine takviye kararı alan Galatasaray'ın gönlünde ve hedefindeki isim belli oldu: Yıldırım Mert Çetin.

Galatasaray'dan Mert Çetin'e transfer teklifi: Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Stoper mevkiine takviye kararı alan Galatasaray'ın gönlünde ve hedefindeki isim belli oldu: Yıldırım Mert Çetin...


Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki stoper için harekete geçti. Aslan'ın Mert'i tercih etmesinin iki temel nedeni var: 1. Onyekuru ve Saracchi hamleleri sonrasında yabancı kontenjanının dolması, 2. Christian Luyindama'nın sezon sonu dönecek olması nedeniyle sezon sonu için yabancı kontenjanının daha fazla şişmemesi.


Fonseca şimdilik onay vermedi


Bu nedenden dolayı G. Saray'ın yaklaşık 3 haftadır Mert'in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert'in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray'a gelmesine olumlu yanıt vermedi. Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi.


Galatasaray, Mert Çetin, Ali Naci, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:33 
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