Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın Yukatel Denizlispor 'a konuk olacak Galatasaray , Denizli'ye geldi. Saat 19.00'da Çardak Havalimanı'na inen sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao kafilede yer almadı. Tedavisi süren golcü Mohamed ise Denizli'ye getirildi. Mısırlı oyuncunun yarın saat 20.30'da Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Pandemi koşulları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar kafileyi karşılayamadı. Galatasaray, geniş güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

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