Galatasaray derbi için yola çıktı
- Galatasaray derbi için yola çıktı Galatasaray, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe derbisi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
- Galatasaray derbi için yola çıktı
İSTANBUL - Galatasaray, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe derbisi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti. Aslan'ı yaklaşık 200 taraftar uğurladı. Sarı-kırmızılı kafileyi yalnız bırakmayan taraftarların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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